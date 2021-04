Questo è quanto avviene un giorno si e l'altro pure in via luigi ranieri. Oltre ai vari problemi atavici di viabilità, l'illuminazione pubblica che ormai dappertutto è stata sostituita installando luci a led, qui, quasi giornalmente siamo costretti a chiamare il comando dei vigili urbani (il numero del servizio guasti non funziona) per segnalare il problema. Se non fosse per le luci dei vari cortili saremmo completamente al buio.