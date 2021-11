A Carbonara via Luigi Ranieri al buio: "Segnalazioni finora inutili"

Via Luigi Ranieri · Carbonara

dopo svariate segnalazioni effettuate settimanalmente sin dal mese di settembre, il servizio segnalazioni guasti illuminazione pubblica provvisorio (il numero verde 800916 000 è sempre inattivo), ancora oggi così si presenta Via Luigi Ranieri a Bari, completamenter al buoi o al massimo funziona un lampione su 5. In tutta la zona (nei pressi del rondò di Carbonara) sono state cambiate le lampadine mettendo le nuove a led mentre qui non funzionano affatto.