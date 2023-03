"Impossibile parcheggiare in zona Mater Dei"

Gallery

















Impossibile rientrare al proprio domicilio se si possiede un'auto Ho inviato foto della situazione alle ore 12 del giorno 15-3-2023 vie turati , Junipero serra,Marin, Tridente, Salvemini. I parcheggi sono perennemente occupati e non si puo rientrare al proprio domicilio senza lasciare auto in altri quartieri. (Il giovedì causa mercato meglio crepare). Un parcheggio a pagamento molto grande costruito in Via tridente è ovviamente poco usato da lavoratori e residenti...... Si creano parchi sovradimensionati anche per cani, ma il nostro sindaco pensa che chi è proprietario di un'auto , anche anziano come me, se ne debba disfare?? Oppure se la debba mettere in tasca??