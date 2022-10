Incontri con l'Autore

Il 21 ottobre 2022 alle ore 18.30, presso la sede Archeoclub in via Pellegrini 53 di Bari, si parlerà di Intelligenza Artificiale in occasione della presentazione del libro INTELLIGENZA ARTIFICIALE Fact & Fake di Ninus J. Piter L'evento è gratuito e aperto a tutti. In occasione della presentazione, sono stati messi in palio 10 libri fra tutti coloro che spiegheranno correttamente il significato della copertina. Le interpretazioni sono da comunicare alla seguente mail: themindedge@gmail.com