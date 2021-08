Jazz " Dino Plasmati Hammon trio " giovedi sera a Conversano in piazza Castello

Prezzo non disponibile

Verso Cafe & Restaurant'' in collaborazione con l’Associazione Musicale ‘ ’Suoni dal Castello’’ di Conversano, per la Rassegna “Suoni all’InVerso…Jazz Blues & dintorni’’ con la direzione artistica di Rino Liuzzi presenta il ‘’Dino Plasmati Hammond trio’’.

Un concerto imperdibile con un chitarrista eccelso..Dino Plasmati accompagnato dall’ hammond di Bruno Montrone e Marcello Nisi alla batteria.

L’appuntamento è presso ''Verso Cafe & Restaurant'' in Piazza Castello 5 a Conversano giovedi 26 Agosto 2021 ore 21.00.

Per Infoline : 3391432171 – 080. 6922753, https://www.versopiazzacastello.it/ .

Un trio di qualità e di energica creatività, tre strumenti che hanno definito una parte fondamentale del jazz degli anni '60 e '70; tre musicisti di grande valore ed esperienza, spesso al fianco di grandi nomi del jazz internazionale, sia dal vivo che in studio di registrazione.

Tutto ciò è THE HAMMOND TRIO: Dino Plasmati (guitar), Bruno Montrone (hammond), Marcello Nisi (drums) ne sono i componenti.

Suonano insieme con grande interazione facendo tesoro della tradizione per spingersi in avanti con un linguaggio decisamente più moderno. Il programma del trio è variegato, da brani originali di Dino Plasmati, a brani di Mingus, O. Coleman, Monk, e altri...

Dino Plasmati: Diplomato in chitarra presso il Conservatorio di musica “E.R.Duni” di Matera; Laureato in Lettere Moderne presso l’Università di Bari; Perfezionamento al Berklee College of Music a Perugia (1989), livello superiore di studio sotto la guida di Jim Kelly e Donovan Mixon;

Perfezionamento con Pat METHENY (2003) a Ravenna.

Lezioni-Perfezionamento con Pat MARTINO (2014) a Filadelphia (USA). Intraprende lo studio della chitarra all’età di nove anni. Nel 1987 fonda il suo primo gruppo jazz, il Meridiana Group, con cui tiene concerti in Italia e all’estero e col quale incide quattro cd.

Approfondisce lo studio della composizione con vari insegnanti, partecipando a numerose Master Classes; segue le lezioni di Arrangiamento e Composizione del M° Larry Blank (noto arrangiatore e orchestratore di film e musical di successo come Chicago, Evita, South Park).

Nel 1994 entra a far parte dell’ Orchestra Utopia diretta da Bruno Tommaso con la quale incide due dischi.

MASTER CLASS con: Pat Matheny, Bobby Watson, Curtis Lundy e Eric Kennedy, Steve Grossman, Jack Walrath, Gabriele Mirabassi, Massimo Manzi, Marco Tamburini, Larry Blank.

