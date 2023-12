"Le amate piste ciclabili che nessuno utilizza"

Leggo ora sul vostro sito... L'inaugurazione della rinnovata pavimentazione della ciclabile segnerà la conclusione dei tanti interventi messi in piedi per il progetto 'Strade nuove' a Bari, con un finanziamento di cinque milioni e 800mila euro. Tutti questi soldi della comunità per realizzare qualcosa di assolutamente inutile nella nostra città? Strade nuove a bari? E alle strade vecchie, massacrate, tutte rotte... nessuno ci pensa? Tutta bari ha bisogno di un radicale intervento..ma si pensa a fare piste ciclabili che nessuno utilizza