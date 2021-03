Lampioni spenti in via Candura: "Da giorni un pezzo di strada è al buio"

"In una strada molto trafficata" del quartiere San Paolo da giorni alcuni lampioni dell'illuminazione pubblica sono spenti: la segnalazione arriva dai residenti di via Giovanni Candura. "Questa sera - scrive Michele Genchi, del comitato 'Santa Rita' - all'incrocio di via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni stava per accadere un incidente stradale". A 'far luce' in quel punto della strada, spiega Genchi, al momento c'è solo la cappella di Santa Rita, illuminata fino alle 21.

"Non vorremmo che un giorno accadesse un incidente per colpa della luce. Chiediamo che qualcuno intervenga il più presto possibile, inoltre in questi giorni molti abitanti hanno segnalato ai vigili urbani".