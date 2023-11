Logistica Bidoni raccolta dei rifiuti via Putignani: la segnalazione

Salve, spero almeno voi possiate in qualche modo risolvere o quanto meno segnalare la situazione che sto per descrivervi. Hanno effettuato dei lavori in via putignani e dopo aver rifatto l'alsfalto e la segnaletica orizzontale, hanno completamente eliminato l'isola ecologica presente in precedenza in via putignani 144 (foto 1) e hanno spostato 2 cassonetti della raccolta indifferenziata (uno comparso dal nulla) in via putigani 136 ma tracciando strisce blu, non gialle, quindi eliminando di fatto un posto auto per residenti... la situazione attuale quindi è che nell' isolato di via putignai, tra via de rossi e via marchese di montrone, non abbiamo più isola ecologica con bidoni di raccolta carta, plastica e organico (quest'utimi spostati sul marciapiede in via marchese di montrone 90 (foto 2)) così come in precedenza... ho segnalato almeno 2/3 volte ai vigili urbani senza che nessuno abbia fatto relazione per la segnalazione ad AMIU, ho chiamato e mandato email alla stessa AMIU, ma niente... speriamo con il vostro intervento che il tutto venga ripristinato almeno come in precedenza. Isola ecologica con bidoni per la carta, plastica, organico e indifferenziato in via putignai civico 144 (foto 1), rimozione dei bidoni della raccolta indifferenziata tra le strisce blu e quelli della raccolta dell'organico in via marchese di montrone. Grazie mille!