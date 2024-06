Lunatic al Mamaluna

LUNATIC a Mamaluna: Un Viaggio nella Musica con Alexander Robotnick Sabato 29 giugno, dalle 18:30, Mamaluna Soul Beach ospita LUNATIC, un evento musicale imperdibile con Alexander Robotnick come ospite d'onore per la prima volta a Bari! Mamaluna Soul Beach, la prima eco beach del litorale adriatico a due passi da Bari, in collaborazione con Giorgio Records, ospita in anteprima assoluta per la città di Bari, Alexander Robotnick, uno degli artisti più influenti della scena elettronica che ha segnato la storia della musica con il suo stile unico e rivoluzionario, influenzando intere generazioni di artisti. Sabato 29 giugno, in occasione di LUNATIC, l'evento promosso dalla struttura, Mamaluna si trasforma in un vibrante club a cielo aperto, perfetto per ballare a piedi nudi sul prato dal tramonto a sera, per godersi l'atmosfera estiva. La serata prenderà il via con il DJ set di Mancio, che riscalderà il dancefloor con puri ritmi Italo Disco. Successivamente, Armonics affascinerà il pubblico con un live set caratterizzato da note pulsanti e synth vorticosi. Infine, il momento clou della notte sarà il DJ set di Alexander Robotnick, il pioniere della Italo Disco nella scena internazionale, che trasformerà l'evento in un'esperienza indimenticabile. Alexander Robotnick, all'anagrafe Maurizio Dami, ha rivoluzionato la musica elettronica con la fusione di elementi di disco e synth-pop. Il suo brano "Problèmes d'Amour" è un inno dell'Italo Disco che continua a far ballare il pubblico di tutte le età. Dal suo debutto negli anni '80, Robotnick ha esplorato vari generi musicali, rimanendo sempre all'avanguardia. Ha collaborato con etichette prestigiose come Hot Elephant Music e Clone Records, pubblicando lavori iconici come "Problèmes d'Amour" e collaborando con artisti del calibro di Rago & Farina. La sua musica è stata protagonista in club di New York e eventi in tutta Europa, cementando la sua reputazione come leggenda della musica elettronica. La presenza di Alexander Robotnick a Mamaluna Soul Beach è un evento straordinario che nessun amante della musica dovrebbe perdere. La sua energia e il suo carisma promettono di trasformare la serata in un ricordo indelebile. Dettagli dell'evento: Data: Sabato 29 giugno Orario: Dalle 18:30 alle 01:30 Ingresso: Registrazione su Eventbrite e consumazione da 10 euro Luogo: Mamaluna Soul Beach | Via Morelli E. Silvati, 19 a Mola di Bari Contatti Mamaluna Soul Beach https://mamalunabeach.com/ info@mamalunabeach.com Facebook - Instagram Responsabile Comunicazione | Valentina Basile 3661403970

