Madonnella, in viale Traiano arrivano i nuovi cassonetti dell'indifferenziato

In viale Traiano, al quartiere Madonnella, arrivano i nuovi cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Dopo la segnalazione dei residenti raccolta da Baritoday, e le rassicurazioni di Amiu sull'intervento in programma, la sostituzione dei contenitori lungo la strada è stata effettuata nel giro di pochi giorni. Una buona notizia per gli abitanti della zona, che lamentavano i disagi legati alla presenza di bidoni rotti da tempo. Restano invece - ribadiscono i residenti - i disagi relativi alla rimozione di un'isola ecologica in corso Sonnino: in quel caso però, come spiegato da Amiu, la soppressione dei bidoni è stata decisa sulla base di un algoritmo che ha segnalato la postazione come superflua nella strada.