'Mamma li Turchi' con Massimo Giordano a Molfetta

A SPAZIOleARTI il 2023 si apre con i sorrisi con lo spettacolo Sabato 7 Gennaio ore 21.00 MAMMA LI TURCHI con Massimo Giordano drammaturgia di Giovanni Delle Donne e Massimo Giordano Il primo appuntamento del nuovo anno della stagione di prosa “Come fili di seta” è con uno spettacolo frizzante. In scena Massimo Giordano nei panni di Rocco, un giovane ladro, il migliore di Otranto. Siamo nel lontano 1480 e la storia è quella degli 800 martiri e degli altri cittadini che sacrificarono la loro vita per difendere la propria terra dal turco invasore e che non esitarono a scegliere la morte piuttosto che rinnegare la propria fede. Un evento diventato storia e che ha fatto santa un’intera città. Il protagonista, Rocco, ha un sogno: conquistare il cuore di Lucrezia, infelice sposa del comandante della guarnigione spagnola. Ma il suo progetto sarà stravolto dall’arrivo dei turchi. Sarà lui a raccontare, tra dramma e comicità, la trasformazione di Otranto da città di pescatori a città di martiri, mentre cerca di salvare la sua patria e il suo amore. Si accede con prenotazione. Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni SPAZIOleARTI – Via Pia 57/59 – 70056 Molfetta – tel. 340.8643487 – 080.2373275 www.spaziolearti.it