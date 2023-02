Movida a Bari, "si rispettino i diritti dei residenti"

Nell' articolo del 21 febbraio si parla dei commenti del consigliere regionale Fabio Romito riguardo la movida barese. Se lui abitasse in un appartamento in cui a causa della musica proveniente dai locali non si può avere il diritto di andare a dormire alle 22:30 per svegliarsi riposati alle 6:00 del mattino non sarebbe così leggero con gli imprenditori del bel tempo. Anche io sono imprenditore e ho seri problemi di concentrazione al lavoro dovuto al ristoro notturno insufficiente. Basta con i dj set, chi vuole musica ad alto volume andasse in discoteca fuori città.