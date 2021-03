Nasce lo sportello online dedicato alle donne, un progetto di Sos Città in collaborazione con La Forza Delle Donne. Le due associazioni apparentemente distanti, perché l'una impegnata nella raccolta e nella risoluzione dei disservizi cittadini, l'altra impegnata nell'aiuto concreto delle donne vittime di maltrattamenti di vario genere, si uniscono nello sportello online di Sos Città che offrirà in modo semplice e diretto un servizio di ascolto gratuito e garantito a chiunque voglia far valere i propri diritti di essere umano. "Ci impegneremo ad accogliere ogni segnalazioni e a trasferirla alle eccellenti professioniste della Forza Delle Donne, rappresentate dal presidente avvocato Krizia Colaianni e organizzate in aree di tipo medico, legale, psicologico, educativo, affinché si possa dare ascolto, conforto, fiducia, supporto e rivalsa alle donne che hanno subito maltrattamenti e meritano di vivere con serenità e civilmente la propria femminilità. Nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3, mentre in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. La legge Codice Rosso nel 2019 ha aperto la strada alla giustizia di genere. Allora, ci auguriamo, attraverso lo sportello online, di essere ancora più concretamente d'aiuto per questa città che amiamo fortemente mettendo a disposizione la nostra presenza sul web per questo delicatissimo tema del contrasto alla violenza di genere, mentre le professioniste della Forza delle Donne, suddivise in area medica, psicologica educativa e legale, saranno a completa disposizione e in supporto alle diverse situazioni ed esigenze. Una presentazione a mezzo social come si può vedere sulle pagine Facebook di Sos Città e della Forza Delle Donne pensata per dare il giusto peso all'iniziativa ed evitare ogni forma di strumentalizzazione su un delicatissimo tema" dichiarano i rappresentanti di Sos Città.