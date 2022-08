Evento organizzato da AncheCinema, Progetto "Palcoscenici di Comunità" Finanziato dal Comune di Bari nell'ambito dell'Avviso "Le Due Bari" NOTTURNO CON CHOPIN - CONCERTO GRATUITO SOTTO LE STELLE SULLE NOTE DEL "POETA DEL PIANOFORTE" Mario Margiotta in concerto al Pianoforte L'Anchecinema è lieta di presentare, nella suggestiva cornice dell’arena Airiciclotteri, un concerto di pianoforte all’aperto, sotto le stelle, per godersi gli ultimi scampoli dell’estate prima del ritorno alla individuale quotidianità. Alternando i brani più celebri ed amati a gemme nascoste del repertorio del grande compositore, esploreremo il mondo e la musica, la vita e le passioni del “poeta del pianoforte”. Il format originale già presentato con successo in Italia ed all’estero è interamente scritto e realizzato dal maestro Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di "divulgatore musicale". Egli non solo eseguirà i brani del grande compositore, ma saprà sorprendere, incuriosire e “catturare" i presenti in una serata che ci riporterà virtualmente nel 1800, anni in cui Chopin ha composto e vissuto, raccontando le corde dell’ispirazione, i tratti di vita quotidiana, curiosità e genio creativo: il poeta del pianoforte, insomma, apparirà in tutto il suo genio, ma anche in tutta la sua umana fragilità. L’ingresso e l'attiguo ampio parcheggio saranno liberi e gratuiti sino ad esaurimento posti. Si consiglia massima puntualità. INGRESSO GRATUITO Evento Facebook: https://fb.me/e/3xqyefYm9 venerdì 26 agosto 2022 ore 20.30 Arena Airiciclotteri Strada Massimi - Losacco 4 Bari telefono: 376 140 7294