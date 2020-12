Odissea tamponi: "In attesa da 15 giorni, ma nessuno mi ha contattato"

Spett.le Redazione, Sono in attesa di tampone. Nella scheda fatta dal medico per la Asl ha segnalato diversi colleghi e due familiari positivi al covid. Nonostante questi presupposti, sono passati 15 giorni e nessuno dalla Asl Bari si è fatto vivo. La domanda sorge spontanea. Ma a chi li fanno questi quasi 300.000 tamponi giornalieri? Non accetto la risposta del tipo " sono affogati di lavoro ", perché da marzo che sappiamo che dopo l'estate sarebbe arrivata la seconda ondata. Quindi, perché non fare convenzioni con i privati per smaltire le code nel pubblico? La risposta è semplice. Perché i cittadini, presi dalla disperazione, metteranno mani al portafogli e si pagheranno il tampone di tasca propria. Veramente complimenti, servizio al cittadino eccezionale.