Odontoiatri Volontari Vaccinatori: in campo e gratuitamente nella campagna vaccinale Anti Covid19

Dal 9 marzo l’associazione di Odontoiatri AndiamoinOrdine ha risposto all’appello della ASL Bari, reclutando 50 odontoiatri disponibili su base volontaria e gratuita negli hub vaccinali della provincia di Bari. L’associazione AndiamoinOrdine ha immediatamente risposto all’appello di marzo scorso delle autorità sanitarie della provincia di Bari nell’ambito della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2, reclutando cinquanta medici dentisti volontari su base volontaria e gratuita, che fortunatamente aumentano giornalmente. Si dichiara molto soddisfatto il dottor Graziano Giorgini, Presidente dell’Associazione …un segnale importante di solidarietà da parte dei colleghi odontoiatri …che conferma la volontà di stare in prima linea nell’offrire un contributo fattivo contro la pandemia da Covid-19, nel rispetto dell’articolo 3 del codice di deontologia medica e dell’articolo 4 della Costituzione. Già dal 4 Aprile - giorno di Pasqua – sono iniziate le disponibilità degli odontoiatri a cui il presidente ha rivolto un ringraziamento. Ecco i loro nomi: Alessio Amodio, Angela Lamuraglia, Anna Colafiglio, Barbara Pellegrino, Carlo Laudadio, Chiara Marini, Claudio Ventrella, Danila Iannone, Dora Iusco, Dora Vitale, Emilio Nuzzolese, Eugenia Digirolamo, Fabio Minafra, Francesco Ciccolella, Francesco Lusito, Francesco Scattigna, Francesco Vitale, Giulio Pollice, Giuseppe Baldassarre, Giuseppe Barnaba, Giuseppe Quattromini, Giuseppe Zaccaria, Grazia Leone, Marcella Pollice, Mariagiacinta Ferrulli, Mariafrancesca Guglielmo, Mariangela Ruggiero, Marina Masciale, Michele Di Pace, Michele De Benedictis, Michele Di Pace, Michele Disciale', Michele Scivetti, Nunzio Cirulli, Paolo Pignataro, Pasquale Loperfido, Roberto Luongo, Roberto Vitale, Rosa Bellino, Sabrina Lusito, Simone Vurro, Vito Liuzzi. “In questo momento di emergenza” – dichiara Emilio Nuzzolese, Vice-Presidente Vicario dell’Associazione AndiamoinOrdine e coordinatore del gruppo di volontari - “era necessario mobilitare anche la categoria degli odontoiatri, senza indugiare ulteriormente. Cosi, siamo già da un mese al fianco delle istituzioni per la tutela della salute dei cittadini nell’ambito della campagna di vaccinazione che deve procedere con la massima efficacia.” Il coordinamento sta coordinando il gruppo degli odontoiatri vaccinatori volontari AndiamoinOrdine, che ha già ricevuto il plauso del Direttore Generale della ASL Bari Antonio Sanguedolce. Il gruppo AndiamoinOrdine ha anche comunicato l’iniziativa alla Commissione di Albo provinciale dell’Ordine dei Medici di Bari, che ha stipulato un accordo per iniziare a iniziare ad essere operativi nel prossino fine settimana. Nella foto Antonio Sanguedolce, Direttore Generale ASL Bari ed Emilio Nuzzolese, Coordinatore del gruppo di odontoiatri vaccinatori volontari. Per dare la disponibilità come odontoiatri vaccinatori volontari a titolo gratuito, compilare il form AndiamoinOrdine qui: https://forms.gle/TeE2hGvNJ6rYDfck7