Via Paolo IV, oltre alle auto anche posteggio per i mezzi "da rottamare"

CONTINUIAMO A SEGNALARE DISCARICHE E DISSERVIZI IN VIA PAPA PAOLO VI. ORA DEPOSITANO ANCHE MEZZI DA ROTTAMARE. NELLA PIAZZETTA DI VIA PAPA PAOLO VI I VIGILI URBANI, QUANDO AVVIENE UNA SEGNALAZIONE DI POSTEGGIO SELVAGGIO, MULTANO TUTTE LE AUTO POSTEGGIATE AL CENTRO DELLA PIAZZETTA. ORA OLTRE ALLE DISCARICHE ABUSIVE SEGNALATE, DA OLTRE DUE MESI E' POSTEGGIATO UN VECCHISSIMO CAMPER DA ROTTAMARE AL CENTRO DELLA PIAZZETTA ED IDONEO PER ESSERE MULTATO PER DIVIETO DI SOSTA. I VIGILI PATTUGLIANO TUTTE LE STRADE MA STRANAMENTE NON PASSANO DA QUESTA STRADA O, SE PASSANO, NON VEDONO. GRAZIE