Palo, degrado nella zona della stazione: "Rifiuti, ebike che sfrecciano e schiamazzi fino a tardi"

"Nessun controllo nelle ore notturne", e lungo il viale della stazione, a Palo, regnano "incuria e degrado". La segnalazione arriva da un residente: "La sera dopo le 21 la strada della stazione diventa una pista da corsa per ebike, il parco vicino è nel degrado, tra ragazzi che entrano con ebike ad alta velocità, si ubriacano e buttano bottiglie per strada, ragazzi che fanno i loro bisogni per strada". In un punto, segnala ancora il cittadino, "come potete notare dalle foto c'è il pavimento rotto da circa un anno", "sotto gli alberi erba di circa un metro con accumulo di lattine e immondizia, "e poi c’è un locale con macchinette aperto 24 h dove i ragazzi si ubriacano con le birre e la sera succede il delirio". Spesso le segnalazioni alle forze dell'ordine, riferiscono i residenti, non sortiscono effetti e nel frattempo la zona "è presa d'assalto da ragazzi che fanno quello che vogliono".