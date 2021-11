Muretti rotti e massi sui vialetti, la segnalazione da parco 2 Giugno: "Colpa dei vandali ma anche di chi vede e resta indifferente"

Muretti danneggiati, con i massi divelti e in alcuni casi lasciati sui vialetti, con conseguente pericolo per chi frequenta il parco. La segnalazione arriva da parco 2 Giugno. "La colpa di questo vandalismo - commenta l'autore della segnalazione - è da attribuire a qualche barese a cui manca il senso civico, ma altrettanto grave è l'indifferenza di chi vede e non dice niente, come se il degrado fosse normale con un atteggiamento di totale indifferenza".