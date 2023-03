"Nel parco Rossani coperte e cartelloni abbandonati, perché nessuno li rimuove?"

"Il Comune ogni giorno fa pulire, tagliare erba e potare le piante. Pur tuttavia, non si comprende come a ridosso dei fabbricati della ex Caserma non vengano rimosse coperte e cartelloni abbandonati da molto tempo. E poi, superato il cancello di accesso da via Giulio Petroni, nessuno provvede a togliere le barre di legno e tagliare l'erba". La segnalazione di un lettore di Baritoday si riferisce ad alcune zone del parco Rossani. Un parco tenuto bene, sottolinea il cittadino, che però segnala la presenza di alcuni pannelli e teli mai rimossi. "Così diventa un pessimo biglietto da visita per la città".