Picnic a Pane e Pomodoro, nelle aiuole restano i rifiuti degli incivili

"Nei giardini adiacenti la zona di Pane e Pomodoro, ieri o comunque in queste ore, degli incivili hanno pensato bene di festeggiare una relativa ricorrenza, lasciando i residui lì, incuranti delle tante persone, e famiglie con bambini, corridori che quotidianamente transitano in quella zona".

La segnalazione del "nuovo scempio" arriva in redazione dai volontari dell'associazione 'Fare verde Terra di Bari'. "Augurandosi che i prossimi incivili vengano, attraverso le telecamere, beccati e puniti, chiediamo che il Comune dal canto suo cerchi in zona di incrementare quanto più possibile bidoni e tutto ciò che serve per chi fruisce delle zone pubbliche", concludono i volontari.