Presentazione libro Maledetta Fantasia di Lilli Maria Trizio

il 22 gennaio 2023 presso il Multicinema Galleria di Bari si terrà la presentazione del libro "Maledetta fantasia" di Lilli Maria Trizio , Fides Edizioni. Ingresso libero fino ad esaurimento posti . 1964. Una sgangherata Cinquecento viaggia alla volta di Roma. A bordo valigie, giocattoli, una lattina d’olio pugliese, un grappolo di pomodori e una ventitreenne barese con una gran voglia di riscatto dopo la fine del suo matrimonio, con al seguito un figlio piccolo e una tata. Desiderosa di trovare un lavoro, affascinata dal mondo della cultura e col sogno nel cassetto di scrivere un libro, inizia così il racconto delle sue tragicomiche disavventure, narrate con un irresistibile piglio ironico: fra una storia sbagliata con un uomo dispotico che la condurrà sull’orlo del baratro, il tentativo di ritagliarsi un posto nel sottobosco culturale romano e le acrobazie per trovare un editore per il suo libro, approderà infine al risveglio di un amore sopito sbocciato inconsapevolmente a diciannove anni, quando il più famoso attore di teatro dell’epoca l’aveva invitata a ballare, cambiando per sempre la sua vita. L'autrice : Lilli Maria Trizio nata a Bari, ha vissuto moltissimi anni a Roma, adesso è tornata nella sua terra natia e intende rimanerci. Scrittrice prevalentemente di teatro, ha scritto romanzi e molti racconti. A Roma ha diretto per vent’anni l’Associazione Culturale Aut-Aut e per due anni il teatro Duse, accumulando esperienza sia nell’ambito teatrale che nel campo della regia. Ha vinto il premio “Magna-Grecia” e il premio “Giovanni Calendoli”. Attualmente collabora con La Gazzetta del Mezzogiorno con lettere e racconti