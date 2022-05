Tricicli per bambini abbandonati tra i rifiuti, la segnalazione dal Libertà: "In buono stato, perché non donarli?"

"E' un peccato vedere dei tricicli per bambini in buono stato così gettati via, quando ci sono tante persone che non possono permettersi di comprare nemmeno un pupazzo ai propri figli. Perchè non donarli?". La segnalazione/riflette di una cittadina arriva dal quartiere Libertà: all'angolo tra via Nicolai e via Fieramosca, qualcuno si è disfatto, lasciandoli accanto ai cassonetti, dei due giocattoli, che però sembrano ancora utilizzabili: "Parliamo tanto di riuso, di riciclo, e invece ecco cosa accade". Quindi, la proposta: "Non si tratta di fare polemica, ma forse, per vedere finalmente la città ordinata e pulita, bisognerebbe cambiare il sistema di raccolta dei rifiuti, non basta inasprire e aumentare le sanzioni. Forse serve un sistema che favorisca anche il recupero".