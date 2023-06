Raccontami - Tribute band Francesco Renga

Un'idea è nata nel 2022 dal cantante materano Antonio Iacovone, con il supporto di notevoli musicisti dell'hinterland barese: Nicola Santoliquido, Gianluca Bruno, Lorenzo Triggiani, Onofrio Minenna. Il concept del nostro live è quello di "raccontare" una storia d'amore attraverso le canzoni più celebri dell'artista: dalla conoscenza all passione, dal matrimonio alle incomprensioni, con analisi dei possibili scenari finali. Tutte le fasi vengono presentate al pubblico in modo da poterlo coinvolgere e porre l'attenzione anche ai testi oltre che la musica, che spazia dalle ballad romantiche a ritmi più rock ed energici. Saluti dalla Tribute band "Raccontami" di Francesco Renga. vi aspettiamo al Ristorante Pizzeria "Armonia a Mare" a Mola di Bari. Strada Statale 16 Adriatica, 103 Per informazioni e prenotazioni: Siamo presenti sui social FACEBOOK Raccontami - Francesco Renga tribute https://www.facebook.com/profile.php?id=100089272910890 INSTAGRAM Raccontami_rengatribute https://instagram.com/raccontami_rengatribute?igshid=ZDdkNTZiNTM= Mola di Bari (Bari) Strada Statale 16 Adriatica, 103 ore 21:00 ingresso con prenotazione Info. 350.5211529 (clicca per ingrandire)