Randonnèe Bari 2024

Pedaleremo tra Arte e Cultura lungo le storiche vie di comunicazione di epoca Romana come la “Via Francigena del Sud” (una direttrice più che una sola via che, estendendosi da Roma fino a Santa Maria di Leuca, veniva utilizzata dalle genti dell’Europa settentrionale per raggiungere prima Roma e poi i porti di imbarco per la Terra Santa e che ha rappresentato un vero e proprio ponte tra Europa e Mediterraneo, la cui funzione di cerniera culturale è ancora di estrema attualità) e parte della “Via Ellenica” che unisce Brindisi a Matera. Non mancheranno i momenti di convivialità con i ristori offerti dai prestigiosi “Le Palme Beach”, lido ubicato sul litorale di Capitolo, e l’“Hotel Sierra Silvana”, abbarbicato sulla Selva di Fasano o la consueta festa finale a base di focaccia e birra offerte dal Pub scozzese “The Stuart Pub” che ci aspetta a poche centinaia di metri dall’arrivo per continuare a festeggiare.