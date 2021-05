Rifiuti abbandonati nelle campagne di Japigia: "Il degrado non si ferma, ripulite questo scempio"

"Ci arrivano ancora immagini di un degrado perseverante, dalle vicine campagne di Japigia, nell'attesa che qualcuno provveda a ripulire questo scempio, prima che diventi cenere...". A lanciare l'allarme sono ancora una volta i residenti del quartiere Japigia, e in particolare gli abitanti della zona di via Pascazio, attraverso il gruppo Fb 'Gli amici del muretto di via Pascazio'. La segnalazione, questa volta, arriva da strada Marina Vecchia: il timore dei residenti è che, visto quanto costantemente accaduto in passato, i rifiuti abbandonati possano ben presto trasformarsi in roghi tossici.