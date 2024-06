Discarica in via Papa Paolo Vi: "Servono telecamere"

Gallery



ORMAI E' DIVENTATO UN RITORNELLO LA SEGNALAZIONE DI DISCARICA IN VIA PAPA PAOLO VI. I CASSONETTI BENE O MALE VENGONO SVUOTATI MA TUTTA LA DISCARICA RESTA GIACENTE PER SETTIMANE CREANDO I PRESUPPOSTI DI ULTERIORE DEPOSITO DA PARTE DEI VANDALI. SIAMO A POGGIOFRANCO. MATERIARE CHE COL VENTO E VANDALISMO VIENE DISPERSO PER LA STRADA SENZA CONTARE I CATTIVI ODORI. UNA VIDEOCAMERA DISSUASIVA NON SAREBBE MALE. GRAZIE .