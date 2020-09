Una discarica alle spalle della cattedrale: "Ogni giorno così, come è possibile?"

"Ogni santo giorno alle spalle della cattedrale. Come è possibile non si riesce a far nulla? Bari non è solo le belle foto dall'alto". La segnalazione di un cittadino, con tanto di foto, arriva da largo San Sabino, nel cuore di Bari vecchia. Un luogo purtroppo ben noto per l'abbandono indiscriminato di rifiuti, che neppure multe e fototrappole sono riuscite a debellare. dal cittadino, l'invito a fare qualcosa per cercare di risolvere il problema in maniera definitiva.