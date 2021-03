"Restrizioni anticovid e divieto di asporto? Ecco cosa fanno gli incivili a Bari"

Cartoni delle pizze abbandonati sopra una panchina o per terra, così come lattine e bottiglie. Siamo nel giardino di piazza Massari, in pieno centro a Bari. La segnalazione arriva a Baritoday da un cittadino: "Ecco cosa fanno alcuni cittadini incivili in barba alle restrizioni anticovid emanate dal Sindaco Decaro a riguardo la regolamentazione dei cibi da asporto dai locali dopo le 18". In realtà non è dato sapere con certezza quando sia stato consumato lo scempio. Di sicuro però, su un elemento non ci sono dubbi: l'inciviltà di chi abbandona i propri rifiuti dove capita, senza alcun rispetto.