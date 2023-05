Rifiuti conferiti male nel cuore della movida

Già dal primo pomeriggio nei pressi del Kursaal Santa Lucia i cassonetti sono stracolmi di scatoli di prodotti alimentari, vini e altri imballaggi di cartone buttati senza ritegno e senza essere compattati per occupare meno spazio. Senza contare le buste di vetro accatastate vicino alla campana e i sacchi neri trascinati fino ai bidoni e lasciati di lato ad essi insozzando e facendo prendere cattivo odore ai marciapiedi. Gli scatoli e altri rifiuti non sembrano avere provenienza domestica, ma paiono provenire da località commerciali di ristorazione che, a quanto pare, non fanno il loro dovere nel conferire correttamente creando scempio e degrado visibili da centinaia di turisti e baresi ogni giorno.