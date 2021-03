Fazzolettini, cartacce e bottigliette: le fioriere in via Crispi utilizzate come cestini portarifiuti

Le fioriere in strada utilizzate per cestini per i rifiuti. Siamo in via Francesco Crispi, via Fieramosca, e i vasi posizionati sul marciapiede sono pieni rifiuti di ogni genere. La segnalazione arriva dal comitato 'Cittadini Attivi del Libertà': "Assurdo, siamo vicino al Tribunale", sottolineano i residenti, facendo appello ad un maggiore senso civico dei cittadini, ma anche invocando una maggiore presenza da parte di Amiu: £Ognuno dovrebbe fare la sua parte... i cittadini dovrebbero essere civili e non utilizzare i vasi come cestini. Amiu dovrebbe ripulire...".