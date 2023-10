"Marciapiedi impraticabili e fioriere piene di rifiuti: ecco le strade intorno allo stadio San Nicola"

Marciapiedi "in alcuni punti impraticabili, pieni di vetri", o caratterizzati dalla presenza di "rifiuti datati che non vengono forse raccolti da anni", a cui sommano le condizioni in cui versano le fioriere, "praticamente diventate dei cestini". Questa la situazione di alcune strade intorno allo stadio San Nicola: a segnalare quello che viene definito com un vero e proprio "scempio", un lettore di BariToday, che ha inviato in redazione alcune foto scattate in occasione della partita Italia-Malta, in programma ieri.