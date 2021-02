Ripuliti dai rifiuti i binari lungo viale Traiano, ma l'appello è al senso civico di tutti

Dopo la segnalazione dei residenti raccolta da Baritoday, Rfi è intervenuta per ripulire i rifiuti accumulatisi lungo i binari in un tratto di viale Traiano, al quartiere Madonnella. La spazzatura che, come raccontato da chi abita nella zona, sarebbe in parte frutto dell'abbandono selvaggio ma in parte anche trasportata dal vento, è stata rimossa. Ora l'appello è al senso civico di ciascuno: se, come i residenti giustamente chiedono, sono auspicabili interventi di manutenzione più costanti, è altrettanto importante che ciascuno faccia la propria parte, rispettando le regole di conferimento e anche vigilando, affinché chi non osserva le regole possa essere riportato sulla 'giusta strada'.