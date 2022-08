Orario non disponibile

In occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta, presso la chiesetta l'Assunta, Monopoli, sabato 26 agosto dalle ore 21.30 si esibiranno i CIPURRID! con una meravigliosa sagra del panzerotto e maritozzo contrada assunta Tanto divertimento per tutti! Vi aspettiamo INGRESSO LIBERO