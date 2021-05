Degrado via Bissolati zona Borgo Belora

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Buongiorno vorrei segnalare lo scempio che da mesi c'è in questa zona residenziale in via Bissolati tra il n.ri civici 39 e 43.Nonostante le continue segnalazioni all'Amiu di Bari la situazione è quella che si evince dal video, tra immondizia abbandonata, contenitori rotti ed escrementi dei cani. Cosa si può fare? Grazie Assunta Alviti