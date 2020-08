"Siringhe e mascherine nelle aiuole", sos dal parco degli Aquiloni

Siringhe usate e mascherine abbandonate nelle aiuole del giardinetto pubblico: la segnalazione di un cittadino, postata sulla bacheca Fb del sindaco Decaro con relative foto, arriva dal parco degli Aquiloni, in via Devitofrancesco.

"Come più volte da me segnalato - scrive l'uomo - la situazione sta precipitando e i controlli di pubblica sicurezza non sono mai arrivati e neanche la pulizia ordinaria e straordinaria! Prima - aggiunge il cittadino - c'era sempre un presidio di forze dell'ordine o polizia locale ormai questo parco è stato abbandonato dal Comune".