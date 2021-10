Tra i rifiuti lungo la strada anche siringhe abbandonate, sos degrado in via Ballestrero

Tra rifiuti - ingombranti e non - abbandonati lungo la strada spuntano anche siringhe usate. La segnalazione di un cittadino, con relative foto postate sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro, arrivano da via Ballestrero, strada che costeggia la ferrovia e parco Perotti. Una strada non nuova alle segnalazioni relative a situazioni di degrado. Di qui la richiesta al sindaco per sollecitare un intervento: "Situazione igienico sanitaria preoccupante. Siringhe che lasciano i tossicodipendenti dopo essersi fatti la dose, rifiuti edili, preservativi, materassi e altro. Questo stato va avanti da anni e nessuno interviene per dare una ripulita a questo scempio".