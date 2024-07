Buche nell'asfalto, segnaletica sbiadita ed erbacce: situazione tragica nei pressi del Campus universitario

Mi rivolgo a voi per segnalare una situazione di grave degrado urbano che interessa la zona del campus universitario di Bari e le vie circostanti, in particolare via Edoardo Orabona, via Fabrizio Veniero e via Gaetano Salvemini. Nonostante l'importanza strategica e sociale di quest'area, che accoglie ogni giorno migliaia di studenti, docenti e lavoratori, la manutenzione delle strade e del verde pubblico lascia molto a desiderare da diversi anni. La situazione in via Edoardo Orabona è particolarmente critica.

Questa strada, fondamentale per l'accesso al campus, presenta da tempo evidenti segni di abbandono. Le buche sull'asfalto sono numerose e profonde, rappresentando un serio pericolo per automobilisti, motociclisti e ciclisti. Non solo questi problemi mettono a rischio la sicurezza degli utenti della strada, ma contribuiscono anche al deterioramento dei veicoli e causano frequenti disagi alla circolazione. La segnaletica orizzontale e verticale è spesso sbiadita o mancante, rendendo ancora più difficoltosa la navigazione in questa zona trafficata. Passando a via Fabrizio Veniero e via Gaetano Salvemini, la situazione non è migliore. Anche qui, le strade necessitano di una manutenzione frequente e di un rifacimento completo dell'asfalto. Le buche e le crepe sono ovunque, rendendo la viabilità estremamente difficoltosa. Non solo le strade sono in pessime condizioni, ma anche il marciapiede e le aree verdi lungo queste vie sono trascurati. L'erba è spesso incolta, i cespugli non vengono potati regolarmente e i rifiuti si accumulano, creando un ambiente poco salubre e visivamente sgradevole. È inaccettabile che una zona così vitale per la città di Bari venga lasciata in tale stato di degrado. Gli studenti e i lavoratori del campus universitario, così come i residenti della zona, meritano di vivere e operare in un ambiente sicuro e ben curato. La mancanza di manutenzione non solo influisce negativamente sulla qualità della vita degli abitanti, ma danneggia anche l'immagine della città e scoraggia eventuali visitatori e nuovi residenti. È urgente che vengano attuate misure concrete e tempestive per risolvere questi problemi. In primo luogo, è necessario pianificare e realizzare un intervento di asfaltatura completo per via Edoardo Orabona, via Fabrizio Veniero e via Gaetano Salvemini. Questi lavori dovrebbero includere anche la riparazione o la sostituzione della segnaletica stradale danneggiata. In secondo luogo, è fondamentale implementare un programma di manutenzione regolare del verde pubblico, assicurando che l'erba venga tagliata e i cespugli potati periodicamente, e che i rifiuti vengano rimossi con frequenza. Invito l'amministrazione comunale a prendere seriamente in considerazione queste segnalazioni e a intervenire prontamente per migliorare le condizioni delle strade e delle aree verdi nella zona del campus universitario di Bari. Solo con un impegno concreto e costante potremo garantire una città più sicura, accogliente e vivibile per tutti.