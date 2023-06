Solenni Festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria e Sant'Elia Profeta a Locorotondo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 07/07/2023 al 09/07/2023 Orario non disponibile

Solenni Festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria e Sant'Elia Profeta Locorotondo (BA) - contrada Sant'Elia 7-8-9 Luglio 2023 Programma Religioso 7 - 8 Luglio h. 20:00 - Canto dei Vespiri in preparazione alla festa (Chiesa Sant'Elia) 9 Luglio h. 9:00 - S. Messa (Chiesa Sant'Elia) h. 18:00 - Processione e Solenne S. Messa sul piazzale antistante la Chiesa Programma Civile 8 Luglio h. 21:00 - Serata dedicata alla Sagra dei nostri prodotti tipici h. 21:00 - Serata con musica dal vivo con Gianni Palmisano e il cabaret Giuseppe Guida nel piazzale antistante la Chiesa 9 Luglio h. 10:00 - Ciclopasseggiata h. 21:00 - Serata dedicata alla Sagra dei nostri prodotti tipici h. 21:00 - Serata in compagnia del gruppo musicale "Lady e Nika '70 - '80" h. 23:00 - Spettacolo Pirotecnico a cura della "Itria Fireworks" SIAMO TUTTI INVITATI A CONDIVIDERE QUESTI GIORNI DI FESTA