Ormai la zona Ipercoop, Strada Santa Caterina, Strada Losacco, Strada San Giorgio sono diventate discariche a cielo aperto. Camion e furgoncini che riversano di tutto sia per strada che nelle campagne attigue. Basta farsi un giro in bicicletta per rendersi conto dello schifo riversato nei terreni. Mai come negli ultimi mesi. Ma il comune di Bari non aveva detto qualche mese fa che avrebbe attivato un sistema di monitoraggio con telecamere e droni?