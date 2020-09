Topo morto sull'asfalto in corso Mazzini: "Nel quartiere urge lavaggio delle strade"

Un topo morto sull'asfalto in corso Mazzini. Non purtroppo il primo 'avvistamento' nel quartiere Libertà, come segnalano i residenti. Il comitato 'Cittadini Attivi del Libertà' si è attivato chiedendo, tramite pec, un lavaggio strade nel quartiere: "Ci giungono segnalazioni di avvistamenti di ratti in corso Italia, via Dante Alighieri angolo via Ettore Fieramosca". spiegano. "In emergenza sanitaria, non provvedono a fare un lavaggio strade, derattizzazione, disinfestazione, niente di tutto questo", sottolineano dal comitato sollecitando un intervento urgente nel quartiere.