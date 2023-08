Bari, "da 4 mesi" tronco giace in via Papa Paolo VI

Avevo già segnalato circa due mesi fa di questo tronco depositato presso i cassonetti in Via papa Paolo VI Poggiofranco. Chiaramente altri incivili si sentono autorizzati a depositare altra roba tipo poltrone, lavelli, pallets , mobili ecc. possibile che L'AMIU si ostina a non vedere questo scempio?Possibile che dopo varie segnalazioni tutto rimane come prima? Cosa bisogna fare per rimuoverli? Uno di questi pezzi è stato messo volutamente nel cassonetto , ma puntualmente è stato rimesso dagli operatori ecologici per terra. Possibile che nessun assessore o sindaco legga le ns segnalazioni sul vs sito? Grazie