Un gesto contro la guerra

Certo nessuno di noi poteva mai immaginare che superata la fatidica soglia dell'anno 2000, ci saremmo ritrovati sbalzati indietro di quasi un secolo. Sull'orlo di un baratro che potrebbe persino portarci ad una terza guerra mondiale. Atomica persino. Era, quell'anno 2000, una data così piena di significati relativi al futuro, allo spazio, alla cultura, al progresso, alla resilienza, alla voglia di migliorare la qualità della vita umana e della natura sulla Terra, ma soprattutto il pensiero alla libertà guadagnata dopo una secondo conflitto mondiale iniziato per pura follia omicida e di potere da parte di un pazzo criminale. L'Italia del pallone ci ha un'altra volta amareggiati e quindi, a parte le bandiere del Bari in serie B dopo tanti anni, perchè non mostrare sui balconi della nostra bellissima città la bandiera Ucraina, così martoriata, cosi vilipesa, così incredibilmente stracciata, da chi non ha alcun cuore. Un gesto semplice. Facciamolo insieme. Grazie.