Via delle Murge, 64 · Picone

Questa è la discarica di rifiuti sempre presente nel quartiere residenziale in via delle Murge dal civico 62 al 66 in Bari.

Per fare smettere questo scempio,dovuto all'inciviltà della gente di passaggio e all' incuria del comune, basterebbe una telecamera per punire i trasgressori