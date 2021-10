Bari, via Francesco Muciaccia: "Un elogio all'operatore ecologico che ogni giorno svolge il suo lavoro in maniera esemplare"

Via Francesco Muciaccia, 7 · Carrassi

"Non è un disservizio, è un elogio all'operatore ecologico che ogni giorno gestisce il suo territorio in maniera esemplare": così un residente, attraverso una segnalazione inserita sul sito di Baritoday, ha voluto ringraziare l'operatore Amiu impegnato nel servizio di pulizia nella sua zona. "Complimenti", scrive il cittadino mettendo in evidenza l'efficienza del lavoro svolto.