Via le erbacce, marciapiedi ripuliti a Ceglie

Via le erbacce dai marciapiedi in via Umberto I, a Ceglie. Dopo la segnalazione dei cittadini, raccolta da BariToday, a stretto giro gli addetti della Multiservizi sono intervenuti per eliminare le piante che, in alcuni punti, ostacolavano il passaggio dei pedoni, in molti casi anziani che percorrono la strada per raggiungere il cimitero. Con l'intervento di manutenzione i marciapiedi sono stati ripuliti, tornando così pienamente fruibili.