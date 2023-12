Degrado a Bari, "in viale Unità d'Italia... ma purtroppo un po' ovunque"

solo 2 foto, per denunciare lo stato di degrado dei tanti raccoglitori di plastica e umido presenti a bari. in questo caso, il bidone della plastica è in queste condizioni da anni, il contenitore dell'umido... ne vogliamo parlare? senza coperchio, a cielo aperto, tutto ammaccato in più punti, questo nel viale nel titolo... ma girando un po ovunque, noto che sono quasi tutti in queste condizioni... ma si preferisce investire i soldi comunali in sciocchezze varie e nessuno pensa alla sicurezza, all'ambiente, al recupero.... mi chiedo... perché in Europa i rifiuti sono una risorsa, ma in Italia rappresentano un problema?