''Scius(e), Mezzavend(e) e U Ch(e)lòmme": a Sammichele di Bari la segnaletica delle contrade parla anche dialetto

A Sammichele di Bari inaugurata segnaletica verticale per l'indicazione delle Contrade del territorio in doppia lingua italiano e dialetto

Il dialetto fa parte delle nostre radici e non bisogna dimenticarlo. Lo sanno bene i cittadini di Sammichele di Bari che nei giorni scorsi hanno potuto leggere una nuova cartellonistica. Il Comando di Polizia Locale in collaborazione con il Centro Studi di Sammichele, ha predisposto la segnaletica verticale per l'indicazione delle Contrade del territorio in doppia lingua (italiano e dialetto). Sarà così possibile individuare facilmente le diverse zone e sarà bello, leggendo il termine dialettale, ricordare il lessico utilizzato dagli avi.

Nei prossimi mesi si procederà anche alla realizzazione della segnaletica verticale con la denominazione di tutte le strade rurali di Sammichele di Bari.

(Fonte Pagina Facebook Comune Sammichele di Bari)