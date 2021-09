'Fino all’ultimo battito' stravince e conquista gli italiani: tutti incollati allo schermo per la fiction girata in Puglia

3.884.000 spettatori e uno share pari al 20.4%: ascolti da record su Rai1 per la prima puntata della serie tv 'Fino all’ultimo battito' girata in Puglia

Ascolti da record nella serata di ieri 23 settembre 2021 per la serie “Fino all’ultimo battito” di Cinzia TH Torrini con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero che ha appassionato 3.884.000 spettatori realizzando uno share pari al 20.4%.

La serie in sei puntate diretta da Cinzia TH Torrini è un medical drama che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perdere la dignità, la famiglia, la donna che ama, segnato da un forte dilemma interiore in cui luci e ombre si susseguono incessantemente fino alla sconvolgente scelta finale.

Fino all’ultimo battito, cast e curiosità

Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. In tutto sono dodici episodi per sei serate, da giovedì 23 settembre fino al 28 ottobre. La serie è ambientata in Puglia e i set sono stati allestiti tra gennaio e marzo 2021 a Lecce (all’ospedale Vito Fazzi ed al Vecchio ospedale di Poggiardo), Bari, Acquaviva delle Fonti, Conversano, Bitonto, Lequile, Minervino, Molfetta, Monopoli, Nardò, Polignano e Putignano.