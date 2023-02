Servizio Civile a Bari e Noicattaro nel programma B.E.S.T Family, ancora posti disponibili: come candidarsi

Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV seleziona 116 giovani tra i 18 e i 28 anni da impiegare nel programma B.E.S.T Family! (Benessere Equo, Solidale e Territoriale per la famiglia e le fragilità sociali).



L’assegno mensile per svolgimento del servizio è di 444,30€, l’impegno richiesto è di 25 ore settimanali – 12 mesi.



Se hai tra 18 e 28 anni candidati entro il 10 Febbraio alle ore 14:00.

Sedi di svolgimento del progetto



Centro L’Abbraccio, via Bovio – Noicattaro (Bari)

C.S.E.D. Abracadabra, via Bari Zona Torre a Mare – Bari



Entra nella «banca dati» e cerca i progetti del CSV San Nicola inserendo SU00292 nel campo Codice ente.

Quando hai trovato quello che fa per te, annota nome e codice progetto e compila la domanda on line al seguente link: https://domandaonline. serviziocivile.it

(potrai inserire direttamente codice o nome nella sezione "Scegli il tuo progetto"):

Daily wonders (Meraviglie quotidiane) 2

Assistenza – Disabili

Assistenza – Disabili FIMB – Family IMpact huB

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – Animazione culturale verso i minori

Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport – Animazione culturale verso i minori Volti verso il Futuro 2

Assistenza – Minori e giovani in condizione di disagio e di esclusione sociale

Per maggiori informazioni, schede degli elementi essenziali, sistema di reclutamento e sistema di formazione: https://www.csvbari.com/scu- selezioniamo-116-giovani-tra- 18-e-28-anni-per-il-nostro- programma-best-family/